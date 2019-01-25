СМИ: У Белого дома уже готов проект об объявлении режима ЧП в США

Администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения вдоль южной границы с Мексикой и выделении денег на строительство стены на границе двух стран, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, изменения в проект вносились на прошлой неделе.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента ввести режим ЧП. Другие республиканцы в Сенате согласны с таким развитием событий: планируется, что это поможет в обход Конгресса согласовать финансирование строительства стены на границе США с Мексикой.

Сам Трамп обещал воспользоваться правом введения режима ЧП в случае неудачи в переговорах с демократами по вопросу создания стены и напомнил, что закон в этот раз на его стороне.

Две недели назад Трамп заявлял, что вопрос решится в ближайшие дни.

Между тем, по данным американских СМИ, администрация президента США не исключает того, что приостановка работы правительства и федеральных учреждений может затянуться до весны, пишет Regnum.