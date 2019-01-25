СМИ: У Белого дома уже готов проект об объявлении режима ЧП в США

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

СМИ: У Белого дома уже готов проект об объявлении режима ЧП в США

Администрация США подготовила проект заявления президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения вдоль южной границы с Мексикой и выделении денег на строительство стены на границе двух стран, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, изменения в проект вносились на прошлой неделе.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента ввести режим ЧП. Другие республиканцы в Сенате согласны с таким развитием событий: планируется, что это поможет в обход Конгресса согласовать финансирование строительства стены на границе США с Мексикой.

Сам Трамп обещал воспользоваться правом введения режима ЧП в случае неудачи в переговорах с демократами по вопросу создания стены и напомнил, что закон в этот раз на его стороне.

Две недели назад Трамп заявлял, что вопрос решится в ближайшие дни.

Между тем, по данным американских СМИ, администрация президента США не исключает того, что приостановка работы правительства и федеральных учреждений может затянуться до весны, пишет Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: У Белого дома уже готов проект об объявлении режима ЧП в США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: белый дом, сша, режим чп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2019 00:10 Мск СМИ: Трамп готов предложить компромисс по миграционной политике
Ранее 11.01.2019 12:33 Мск "Вопрос решится в ближайшие дни": Трамп собирается объявить в США режим чрезвычайного положения
Ранее 11.01.2019 05:42 Мск Американский сенатор призвал Трампа ввести чрезвычайное положение

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 2

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети