25 Января 2019
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Спорт За рубежом

"Монако" временно отстранил Анри от работы главным тренером, клуб может возглавить экс-наставник "монегасков" Леонарду Жардим

Вчера футбольный клуб "Монако" отстранил главного тренера Тьерри Анри от исполнения обязанностей до вынесения окончательного решения по будущему специалиста.

По некоторым данным, пишет портал sport24.ru, решение это уже было принято и "монегаски" якобы уже отправили Анри в отставку, однако официальной информации пока нет.

До этого наставник отстранил от первой команды ряд футболистов, в число которых не вошёл российский полузащитник Александр Головин. Причиной называлось то, что отстранённые футболисты "больше думают о своём будущем, нежели об успехе команды".

Ближайшую тренировку, которая состоится сегодня, клуб проведет под руководством Франка Пасси, помощника Анри.

Также СМИ сообщают, что якобы руководство "Монако" уже договорилось экс-наставником команды Леонарду Жардимом, чтобы тот вернулся на пост главного тренера клуба. 44-летний португалец тренировал "монегасков" с 2014 года. Под его руководством "Монако" выигрывал чемпионат Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года тренер был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Ранее также сообщалось, что специалист может возглавить "Лион".

Через два дня после увольнения Жардима, 13 октября, "Монако" возглавил Анри. Под руководством бывшего нападающего "Арсенала" клуб одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата страны, занял последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.

В данный момент после 21 тура "Монако" имеет в активе всего 15 очков и находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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"Монако" временно отстранил Анри от работы главным тренером, клуб может возглавить экс-наставник "монегасков" Леонарду Жардим

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Теги: Тьерри Анри, ФК Монако, отстранение, Леонарду Жардим, Александр Головин



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