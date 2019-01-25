25 Января 2019
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В Екатеринбурге школьница не вернулась домой с уроков: ее ищут с полицией

В Екатеринбурге школьница не вернулась с уроков домой. Сейчас ее активно ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается Кристина К. 2003 года рождения, которая еще 16 января должна была вернуться после занятий в школе около 14.00, но не пришла. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ее приметы: рост 153 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы светлые, короткая стрижка. Была одета в темно-синие джинсы, серые кроссовки, темную толстовку с капюшоном и темно-зеленую куртку-парку.

школьница, розыск, Кристина К(2019)|Фото: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

Кристина К.

"Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-45-74 (73, 80, 78), (343) 356-42-15 либо "02", - добавили в МВД.

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В Екатеринбурге школьница не вернулась домой с уроков: ее ищут с полицией

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Теги: школьница, пропала, Екатеринбург



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