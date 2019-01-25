25 Января 2019
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Политика В России

Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" толкнувшему Скабееву украинскому депутату

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву после инцидента в кулуарах ПАСЕ.

Сообщалось, что депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил Скабееву.

Кадыров в Telegram-канале отметил, что если бы подобное произошло с украинской журналисткой в России, "весь западный мир гудел бы".

Он также призвал Березу принести журналистке извинения. Иначе, добавил Кадыров, тот рискует получить "звонкую оплеуху" от "истинного мужчины, который в любом месте его достанет".

Напомним, в октябре Ольга Скабеева потребовала от общественного деятеля Никиты Исаева покинуть студию ток-шоу "60 минут" на канале Россия1 после его слов о фашизме и коммунизме.

На слова ведущей о том, что на Украине приравняли фашизм и коммунизм, Исаев заметил: "И это правильно".

После таких слов Скабеева отрезала: "Уходите, пожалуйста, Никита Олегович, вон отсюда. Вы, мне кажется, идиот, Никита Олегович".

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Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" толкнувшему Скабееву украинскому депутату

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Теги: рамзан кадыров, ольга скабеева, борислав береза



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