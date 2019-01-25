Мэр Нефтеюганска из-за обысков дома, на работе и задержания попал в больницу

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв попал в больницу после того, как у него дома и в служебном кабинете прошли обыски, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Его доставили в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу, сообщает "Интерфакс". Он остаётся в стабильном состоянии.

Напомним, обыски в квартире, здании администрации и кабинете главы третьего по величине города нефтяной житницы России прошли 24 января. После этого Дегтярёва задержали. Следственные действия провели сотрудники Четвёртого следственного управления СКР и ФСБ. Поводом для прихода к главе контрразведчиков могла стать продажа мэрией одной из компаний двух участков по цене в 200 раз ниже их стоимости, но подлинная причина, вероятно, кроется в конфликте с силовиками. Несмотря на случившееся, он останется на всех занимаемых им постах.