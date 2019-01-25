Армия Китая показала запуск ракеты - убийцы авианосцев

Войска НОАК на одном из полигонов в пустыне на северо-западе КНР провели запуск баллистической ракеты средней дальности "Дунфэн-26".

Как сообщают китайские СМИ, о принятии на вооружение ракет такого типа МО КНР заявило в апреле прошлого года, однако процесс их запуска демонстрируется впервые.

Ракета относится к новому поколению и обладает сразу несколькими особенностями: во-первых, технологи полностью созданы на основе китайской интеллектуальной собственности. Во-вторых, оружие может нести как ядерную, так и обычную боеголовку, а значит, может выполнить задачи по быстрому ядерному контрудару, или по обычном атакам. В-третьих, "Дунфэн-26" пригоден и для уничтожения наземных целей, и крупных надводных кораблей.

Армия Китая уже располагает ракетой "Дунфэн-21D", которая ранее была единственной противокорабельной баллистической ракетой средней дальности в мире.