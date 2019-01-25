25 Января 2019
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Общество За рубежом

Джордж и Амаль Клуни разводятся и будут делить состояние в полмиллиарда долларов

Шокирующие слухи о разводе Джорджа (57) и Амаль (40) Клуни, похоже, оказались правдой. Одна из самых влиятельных и красивых пар Голливуда расстается после четырех лет брака. Вероятно, бракоразводный процесс будет непростым: супругам предстоит разделить состояние в более чем полмиллиарда долларов и двойняшек Эллу и Александра.

Как сообщает британская газета Mirror, сейчас Амаль находится в одном из особняков пары – на Сардинии. Сюда она буквально сбежала после крупной ссоры с мужем, прихватив двухлетних двойняшек. Джордж при этом продолжает атаковать ее сообщениями с призывами дать ему возможность видеться с детьми.  

"Она заявила Джорджу, что если он приедет – будет ночевать в гостевом доме", - делится инсайдер, близкий к паре.

Интересно, что еще полтора месяца назад пара выглядела вполне счастливой и дружной – 6 декабря Джордж поддержал супругу на вручении премии Ассоциации членов ООН в Нью-Йорке. На протяжении всего 2018 года Джордж непрестанно заверял всех подряд: Амаль – любовь всей его жизни, он невероятно счастлив со своей супругой.  

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Джордж и Амаль Клуни разводятся и будут делить состояние в полмиллиарда долларов

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Теги: джордж клуни, амаль клуни, развод, раздел имущества



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