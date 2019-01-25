"Там довольно большая жопа". Пресс-секретарь "Роснефти" прокомментировал события в Венесуэле

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что у нефтяной компании нет повода комментировать политические события в Венесуэле. На фоне кризиса в стране акции "Роснефти" на бирже упали в стоимости на 2,71%.

"Роснефть и PDVSA участвуют в пяти совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле: СП PetroVictoria, проекты Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. Однако риска каких-либо потерь компании из-за политического переворота Леонтьев не видит

"Какой повод у нас для комментария? Какие потери? Там ничего не произошло. Всё, что там происходит, там происходит уже лет пять, каждый день. Там довольно большая жопа в этой Венесуэле. Мы не занимаемся политикой, вы не дождётесь от нас комментария. И повода для него нет", - приводит слова Леонтьева "Говорит Москва".

Добавим, что в 2017 г. дочерняя компания "Роснефти" получила лицензию на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет. Базовое проектирование должно начаться в 2019-2020 г.