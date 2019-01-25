25 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге судят маньяка, на счету которого более 30 преступлений

Направлено в суд уголовное дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве и 32 преступлениях против половой свободы.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленник, ранее судимый за аналогичные деяния, вышел из тюрьмы в 2009 году. В декабре он с ножом набросился на незнакомую ему 24-летнюю девушку и стал ее насиловать, однако жертва оказала активное сопротивление. В отместку маньяк нанес ей не менее 15 ударов ножом, а затем придушил поясом от куртки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

После этого мужчина продолжил совершать преступления, пока не был задержан. Экспертиза признала его вменяемым. Всего по данному уголовному делу проходит 12 потерпевших.

Сейчас дело направлено в Свердловский областной суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, осенью прошлого года был вынесен приговор другому серийному насильнику-убийце из Екатеринбурга. Всю оставшуюся жизнь он проведет за решеткой.

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В Екатеринбурге судят маньяка, на счету которого более 30 преступлений

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Теги: маньяк, суд, дело, Екатеринбург



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