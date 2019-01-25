Мёртвого пермяка лишили прав

Дзержинский районный суд Перми лишил погибшего водителя прав, передаёт корреспондент Накануне.RU.

9 ноября 2018 г. пермяк пьяным управлял машиной. 30 ноября суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тыс. руб. После этого в суд пришла его вдова, заявившая, что её супруг погиб 8 ноября.

После смерти мужчины его машина была в гараже. Того, кто был за её рулём 9 ноября, вдова не знает. 23 января решение о штрафе отменено. Пока новый вердикт в силу не вступил.