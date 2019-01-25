США отзывают из Венесуэлы часть дипломатического персонала

Вашингтон отзывает часть дипломатов из посольства в Каракасе.

Мера касается "нештатных государственных служащих", говорится в распоряжении Госдепартамента США.

Также в Госдепе призвали граждан страны, находящихся в латиноамериканской стране, "серьезно подумать об отъезде из Венесуэлы", передает Regnum.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро уже разорвал дипломатические отношения с США и заявил, что американские дипломаты должны покинуть Каракас в течение 72 часов. Однако Госдеп не признал полномочий Мадуро и заявил, что американские дипломаты намерены остаться в Венесуэле.

Напомним, в январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз возглавил пост руководителя страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.