Уже три человека вызвали Сергея Шнурова на дуэль за его памфлеты

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Уже три человека вызвали Сергея Шнурова на дуэль за его памфлеты

Фронтмен группы "Ленинград" продолжает играть с огнем – в стихах он комментирует самые громкие скандалы, новостные сюжеты и жизнь звезд. Его едкие (и часто матерные) памфлеты не всем приходятся по вкусу. Сам музыкант даже заметил тренд: его начали вызывать на дуэль. Об этом, кстати, повествует его новый нецензурный стишок:

"Мы всего уже, что можно повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Назвывал себя по-разному он тока.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути всё одно и тоже.

Да какая разница, *****, а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, -

Вы чего, совсем там ******?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше *****" Что ни слово, то в гранитище отлито.

Меня вызвали, как минимум, уж трое.

Вы товарищи, ***** мой ***, элита,

Как положено при феодальном строе".

Напомним, ранее поединок на нормандских мечах Шнурову предложил депутат Госдумы Виталий Милонов, затем (заступившись за Волочкову) провести "несколько раундов спарринга" артисту предложила чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова. Кто является третьим дуэлянтом – пока неизвестно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уже три человека вызвали Сергея Шнурова на дуэль за его памфлеты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей шнуров, дуэль, стихи, виталий милонов, анастасия волочкова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 2

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети