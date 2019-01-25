Уже три человека вызвали Сергея Шнурова на дуэль за его памфлеты

Фронтмен группы "Ленинград" продолжает играть с огнем – в стихах он комментирует самые громкие скандалы, новостные сюжеты и жизнь звезд. Его едкие (и часто матерные) памфлеты не всем приходятся по вкусу. Сам музыкант даже заметил тренд: его начали вызывать на дуэль. Об этом, кстати, повествует его новый нецензурный стишок:

"Мы всего уже, что можно повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Назвывал себя по-разному он тока.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути всё одно и тоже.

Да какая разница, *****, а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, -

Вы чего, совсем там ******?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше *****" Что ни слово, то в гранитище отлито.

Меня вызвали, как минимум, уж трое.

Вы товарищи, ***** мой ***, элита,

Как положено при феодальном строе".

Напомним, ранее поединок на нормандских мечах Шнурову предложил депутат Госдумы Виталий Милонов, затем (заступившись за Волочкову) провести "несколько раундов спарринга" артисту предложила чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова. Кто является третьим дуэлянтом – пока неизвестно.