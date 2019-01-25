Глава Нефтеюганска останется в должности, несмотря на обыски ФСБ и задержание

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, в кабинете которого прошли накануне обыски, останется в должности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе администрации Накануне.RU сообщили, что Дегтярёву не предъявлено никаких обвинений, от должности он не отстранён, мэрия работает в штатном режиме. В пресс-службе окружного отделения "Единой России" Накануне.RU сообщили, что никаких оснований для приостановления членства Дегтярёва в партии нет.

Напомним, обыски в здании администрации и кабинете главы третьего по величине города нефтяной житницы России прошли 24 января. После этого Дегтярёва задержали. Следственные действия провели сотрудники Четвёртого следственного управления СКР и ФСБ. Поводом для прихода к главе контрразведчиков могла стать продажа мэрией одной из компаний двух участков по цене в 200 раз ниже их стоимости, но подлинная причина, вероятно, кроется в конфликте с силовиками.