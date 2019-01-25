В Зауралье ищут невысокую худую женщину, которая пропала весной прошлого года
СК Курганской области просит помочь в розыске пропавшей женщины Любови К., которая в апреле прошлого года ушла из своего дома в селе Барино Шатровского района и до настоящего момента не вернулась.
Местонахождение женщины неизвестно, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Женщине на вид 35-40 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, лицо смуглое.
Тех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам 8 (3522) 43-97-94, 43-60-25, 8 (35256) 2-28-09.