25 Января 2019
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Общество За рубежом

Ученые решили не переводить Часы Судного дня в этом году

Ученые не стали переводить стрелки символических Часов Судного дня - они по-прежнему показывают 23.58.
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Данное "время" означает, что мир находится в двух минутах от "ядерной полуночи". Как пояснила президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, Часы не переводились с минувшего года, но люди всего мира и политические лидеры должны принять этот жест во внимание.

По ее мнению, то, что Часы Судного дня не были переведены, вовсе не свидетельствует о стабильности в мире. По данным ученых, основными опасностями также остаются ядерное оружие и изменение климата, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в прошлом году стрелки Часов Судного дня, созданных еще в 1947-м, были передвинуты на 30 секунд вперед.

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Ученые решили не переводить Часы Судного дня в этом году

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Теги: Часы Судного дня, ученые, перевод



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