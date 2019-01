Ученые решили не переводить Часы Судного дня в этом году

Ученые не стали переводить стрелки символических Часов Судного дня - они по-прежнему показывают 23.58.

Данное "время" означает, что мир находится в двух минутах от "ядерной полуночи". Как пояснила президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, Часы не переводились с минувшего года, но люди всего мира и политические лидеры должны принять этот жест во внимание.

По ее мнению, то, что Часы Судного дня не были переведены, вовсе не свидетельствует о стабильности в мире. По данным ученых, основными опасностями также остаются ядерное оружие и изменение климата, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в прошлом году стрелки Часов Судного дня, созданных еще в 1947-м, были передвинуты на 30 секунд вперед.