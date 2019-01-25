25 Января 2019
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Политика За рубежом

В СЕ насчитали долг России на 60 миллионов евро

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. По его словам, это примерная цифра, сообщает РИА Новости.

При этом данную сумму также назвал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Он заявил, что Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению Москвы к работе в СЕ к маю 2019 года (срок истечения президентства Финляндии в Совете Европы).

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году. Перед этим комитет Госдумы по международным делам предложил не направлять российскую делегацию на январскую сессию ПАСЕ, а также оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса в бюджет СЕ.

Осенью 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что РФ может выйти из состава СЕ.

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В СЕ насчитали долг России на 60 миллионов евро

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Теги: совет европы, россия, долг



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