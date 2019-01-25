В Югре арбитраж признал недействительным результаты отбора регоператора по обращению с ТБО

Арбитражный суд Югры признал недействительным результаты отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне округа, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Решение было принято 24 января. Департамент промышленности автономного округа проведет новый конкурсный отбор, а до завершения конкурсной процедуры функции регоператора в северной зоне будет выполнять "Югра-Экология" - регоператор южной зоны. В ближайшее время с обществом будет заключено соответствующее соглашение.

Добавим, что в северную зону входят Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский районы, Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Нижневартовск и Лангепас. Власти автономного округа заверили, что ситуация находится под контролем и у югорчан нет поводов для беспокойства.