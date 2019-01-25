Банки начали демонтировать табло с курсами валют

Российские банки начали убирать уличные табло с курсами валют, не дожидаясь постановления Центробанка.

Вывески снял "Московский кредитный банк", демонтаж табло начал "Сбербанк". "МТС Банк" и Банк "Открытие" ожидают указания регулятора, сообщает "Вечерняя Москва".

Закон, согласно которому банкам запрещается размещать на улицах табло с курсами валют, вступил в силу с 18 декабря. Банки должны его исполнить после постановления ЦБ.

Инициатива должна помочь в борьбе с мошенниками: вывески имеют не только банки, но и нелегальные обменники. Как сообщало Накануне.RU, ЦБ выдвинул ряд других инициатив, ужесточающих контроль за обменом валюты физлицами.