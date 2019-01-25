25 Января 2019
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В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье прошла волна ложных сообщений о минировании

Сообщения о минировании поступили в различные организации Иркутской области, Бурятии и Забайкалья утром 25 января.

В Иркутске и Иркутском районе были эвакуированы как минимум шесть больниц, около десяти школ, две пожарные части, передает ТАСС.

В Чите "заминировали" здание городской администрации.

В Улан-Удэ поступили аналогичные сообщения в правительство Бурятии, Народного Хурала (парламента) республики и мэрии.

Отмечается, что тревога оказалась ложной. Организации после осмотра специалистами оперативных служб возвращаются к работе.

Напомним, 23 января утром сразу в несколько учреждений Владивостока пришли письма на электронную почту, в которых сообщалось об угрозе взрывов.

Под "прицелом" оказались несколько школ и торговых центров, а также администрация Приморского края.

Поступившая информация была немедленно проверена, никаких взрывных устройств не найдено. В полиции считают, что авторы сообщений - обычные хулиганы.

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В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье прошла волна ложных сообщений о минировании

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Теги: минирование, иркутск, бурятия, забайкалье



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