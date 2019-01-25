25 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге почти 100 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша остались без электричества

Жители двух микрорайонов Екатеринбурга остались без электричества. Энергетики сумели оперативно устранить аварию.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала", сегодня ночью было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ "СУГРЭС-Свердловская". Из-за инцидента без электроснабжения остались четыре подстанции: "Орджоникидзевская", "Веер", "Литейная" и "Термическая", которые обеспечивают электричеством 98 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша.

Как оказалось, причиной аварии стала подсечка провода сторонней спецтехникой. Специалисты сумели оперативно устранить повреждение, благодаря чему света не было всего 9 минут.

Как отметили в "МРСК Урала", водитель спецтехники уже установлен, а энергетики готовят заявление в полицию. Сейчас выясняется, что делала сторонняя техника ночью в охранной зоне высоковольтного энергообъекта.

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В Екатеринбурге почти 100 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша остались без электричества

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Теги: электричество, авария, Екатеринбург



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