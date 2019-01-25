Захарова отреагировала на предложение Чубайса стать ведущей "Дома-2"

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова отреагировала на предложение стать ведущей реалити-шоу.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил дипломату сменить сферу деятельности, став ведущей телепрограммы "Дом-2" на канале "ТНТ", а действующей ведущей передачи Ольге Бузовой — занять место Захаровой в МИД.

"Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Напомним, разногласия между Чубайсом и Захаровой возникли ещё в середине января, когда глава "Роснано" в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия — "бедная" и слишком "энергорасточительная" страна, а также призвал жителей страны с благодарностью относиться к олигархам, якобы отстроившим её. В свою очередь, представитель российского МИД на это ответила, что "Россия — богатейшая страна". Кроме того, она напомнила, что Чубайс десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики, и адресовала ему вопрос о бедности значительной части населения.