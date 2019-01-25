25 Января 2019
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Происшествия Уральский ФО

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о многомиллионном мошенничестве с поставками продуктов питания

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор коммерсанту, который признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД города, осужденный получил четыре года условно.

33-летний бизнесмен, занимающийся поставкой продуктов питания из регионов, используя подконтрольную фирму, с февраля 2017 по март 2018 года от её имени заключал договоры с межрегиональными оптовыми операторами из Воронежской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Саратовской областей. Мужчина получал товар, а от оплаты при этом уклонялся. Ущерб превысил 11 млн руб.

Злоумышленник входил в доверие к фирмам-поставщикам, вступая с ними в длительную деловую переписку от имени вымышленных сотрудников своей организации. Осужденный для придания серьезности действиям перед тем, как заключить с компаниями договоры, делал предварительный заказ на отгрузку незначительного объема продукции, сумма которого не превышала 150 тысяч рублей.

В результате компании доверяя заказчику, как надежному партнеру, осуществляли отгрузку крупных партий товаров с отсрочкой платежа.

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В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о многомиллионном мошенничестве с поставками продуктов питания

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Теги: продукты, мошенничество



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