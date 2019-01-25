Акции "Роснефти" упали на 2,71%

Акции "Роснефти" снизились на 2,71% — до 408,5 рублей, о чём свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как сообщают СМИ, такая динамика может быть связана с усилением политической напряжённости в Венесуэле, с которой у корпорации есть несколько проектов.

Напомним, в январе Николас Мадуро во второй раз воглавил пост президента Боливарианской республики, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в Вашингтоном. 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо преемника покойного Уго Чавеса.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин поддержал Мадуро телефонным звонком. В ходе разговора российский лидер отметил, что кризис спровоцирован извне и именно внешнее вмешательство нарушает нормы международного права.