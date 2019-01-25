25 Января 2019
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Экономика В России

"Газпром" вложит 53 млрд рублей в "Северный поток-2"

"Газпром" выделит 53,17 млрд рублей на газопровод "Северный поток — 2" в рамках собственной инвестпрограммы на 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

В частности, развитие магистрального газопровода "Сила Сибири" обойдётся в 147,5 млрд руб., из которых 117,1 млрд пойдёт на линейную часть. В свою очередь, на компрессорные станции планируется потратить 30,4 млрд руб.

В то же время в постройку, проектирование и эксплуатацию газопровода на территории Сербии будет выделено 58,7 млрд руб.

Общий объём инвестпрограммы госкорпорации составляет 1,325 трлн руб.

Северный поток — 2, Газпром(2018)|Фото: www.gazprom.ru

Ранее, как сообщало Накануне.RU, замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль обвинила представителей "Газпрома" в срыве технических трехсторонних консультаций с участием Украины, России и Еврокомиссии по поводу сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

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"Газпром" вложит 53 млрд рублей в "Северный поток-2"

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Теги: Газпром, Северный поток — 2, Nord Stream — 2, газопровод



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