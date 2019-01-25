"Газпром" вложит 53 млрд рублей в "Северный поток-2"

"Газпром" выделит 53,17 млрд рублей на газопровод "Северный поток — 2" в рамках собственной инвестпрограммы на 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

В частности, развитие магистрального газопровода "Сила Сибири" обойдётся в 147,5 млрд руб., из которых 117,1 млрд пойдёт на линейную часть. В свою очередь, на компрессорные станции планируется потратить 30,4 млрд руб.

В то же время в постройку, проектирование и эксплуатацию газопровода на территории Сербии будет выделено 58,7 млрд руб.

Общий объём инвестпрограммы госкорпорации составляет 1,325 трлн руб.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль обвинила представителей "Газпрома" в срыве технических трехсторонних консультаций с участием Украины, России и Еврокомиссии по поводу сохранения транзита российского газа через территорию Украины.