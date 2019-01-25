В Екатеринбурге сгорели дом, два гаража и три автомобиля

Минувшей ночью поступило сообщение о возгорании частного дома по переулку Режимный, 5.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", в результате пожара у хозяев пострадали частный дом, гараж и надворные постройки. Также ущерб нанесен автомобилю Ford Transit, а находившийся в гараже автомобиль "Москвич" сгорел полностью.

Тем временем, из-за плотной застройки огонь перекинулся на соседний участок. Там загорелись гараж и терраса. Хозяева успели вывезти из гаража "ВАЗ-2112". Также пострадал автомобиль Skoda Octavia.

Так как постройки были расположены рядом друг с другом, это способствовало быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров.