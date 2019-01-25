Главу Apple рассмешил вопрос о "Яндекс. Телефоне"

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук ответил на вопрос про то, что он думает о "Яндекс. Телефоне".

Кук впервые принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В кулуарах мероприятия его спросили, слышал ли он про "Яндекс. Телефон" и что думает про него. "Я не слышал про него", — рассмеялся глава Apple в ответ, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в декабре 2018 года начались продажи смартфона от компании "Яндекс". Стоимость гаджета составит 17 990 рублей. Устройство получило экран 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойную основную камеру с разрешением 16+5 Мп и фронтальную - 5 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней, батареей с поддержкой быстрой зарядки и чип бесконтактной оплаты NFC.