25 Января 2019
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Политика В России За рубежом

Вашингтон: Россия предоставила неверные данные о крылатой ракете 9М729

Российские власти предоставили неверные данные о крылатой ракете наземного базирования 9М729, которая, как считают в США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщили американском посольстве в Москве. Там говорят, что проведенный 23 января брифинг контролировался Россией, поэтому она могла "изменять технические детали". Как отмечают в дипмиссии, мероприятие было призвано "скрыть нарушения и создать видимость прозрачности".

Американская сторона уверена, что Россия испытывала ракеты на запрещенную соглашением дальность более 500 км, несмотря на представленную информацию, сообщает ТАСС.

Тем временем, Соединенные Штаты уведомили Россию, что решение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Напомним, Госдеп уже назвал день выхода из договора РСМД. Это случится в феврале.

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Вашингтон: Россия предоставила неверные данные о крылатой ракете 9М729

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Теги: 9М729, ракета, ДРСМД



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