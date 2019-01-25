25 Января 2019
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Пермский край, Московская и Тверская области попали в список крупнейших регионов-должников "Газпрома"

"Газпром межрегионгаз" сообщил, какие регионы больше всего задолжали за газ.

Крупнейшими должниками оказались Московская и Тверская области, а также Пермский край. Долги россиян компания оценивает в более чем 30 млрд руб. При этом месяц назад она составляла 37,9 млрд руб.

По количеству должников среди предприятий лидирует Подмосковье. По данным на 1 декабря, в области за газ задолжали 118 компаний, размер их долгов - от 10 до 600 млн руб.

Больше всего предприятий-должников в Тверской области - 66 предприятий, Пермском крае (47), Саратовской области (44), Краснодарском крае (39), Владимирской и Оренбургской областях (по 34 компании).

А на Сахалине и Камчатке меньше всего должников среди компаний - по одному, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию". Причин для этого несколько. Основная: республика не пользовалась газом все военное время, и жители Чечни не обязаны оплачивать задолженность, которая образовалась за эти годы. Министр республики по национальной политике Джамбулат Умаров заявлял журналистам, что с 2007 по 2015 год население республики исправно платило за газ.

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Пермский край, Московская и Тверская области попали в список крупнейших регионов-должников "Газпрома"

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Теги: Газпром, газ, долги



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