На МКС вышел из строя один из скафандров

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника В России За рубежом

На МКС вышел из строя один из скафандров

Экипаж МКС обнаружил, что в американском скафандре, предназначенном для работы в открытый космос, имеется неисправность.

Как говорит источник в российской ракетно-космической отрасли, 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Как говорят эксперты, на станции имеется ещё три таких же рабочих скафандра, а значит трудностей из-за поломки не возникнет.

В настоящее время на МКС находятся командир — россиянин Олег Кононенко и два бортинженера — Давид Сан-Жак (Канада) и американка Энн Макклейн, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался бытовой отсек российского пилотируемого корабля "Союз-МС", который отправился на МКС в июне.

При этом сообщалось, что микротрещина могла образоваться в результате внешнего воздействия, возможно, микрометеорита.

ПО ТЕМЕ "Все могут захотеть домой": космонавт объяснил, откуда взялась дыра в обшивке пристыкованного к МКС "Союза"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На МКС вышел из строя один из скафандров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МКС, космонавты, скафандр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 1027

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети