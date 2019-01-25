На МКС вышел из строя один из скафандров

Экипаж МКС обнаружил, что в американском скафандре, предназначенном для работы в открытый космос, имеется неисправность.

Как говорит источник в российской ракетно-космической отрасли, 22 января при проверке отказал скафандр для внекорабельной деятельности. Как говорят эксперты, на станции имеется ещё три таких же рабочих скафандра, а значит трудностей из-за поломки не возникнет.

В настоящее время на МКС находятся командир — россиянин Олег Кононенко и два бортинженера — Давид Сан-Жак (Канада) и американка Энн Макклейн, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 30 августа на Международной космической станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался бытовой отсек российского пилотируемого корабля "Союз-МС", который отправился на МКС в июне.

При этом сообщалось, что микротрещина могла образоваться в результате внешнего воздействия, возможно, микрометеорита.

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