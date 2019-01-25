25 Января 2019
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Армия и ВПК В России

В Сети опубликовано первое фото ударного беспилотника "Охотник"

Российский боевой беспилотник С-70 "Охотник" впервые появился на снимках в интернете.

Машина со специальными датчиками, выполненная по схеме "летающее крыло", запечатлена на одном из аэродромов. В настоящее время готовится первый испытательный полет.

С-70 будет обладать технологией "Стелс" и весить около 20 тонн. Он сможет применять различное высокоточное оружие. "Охотник" будет развивать скорость до 1000 км/ч. Беспилотник сможет длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты, сообщает "Российская газета".

беспилотник С-70 "Охотник" (2019)|Фото: пользователь NoName/форум "Стелс машины"

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В Сети опубликовано первое фото ударного беспилотника "Охотник"

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Теги: беспилотник, С-70, самолет



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