Россельхознадзор: в ближайшие 30 лет россияне будут вынуждены питаться кузнечиками

Возможно, в ближайшие 30 лет часть населения России будет вынуждена употреблять в пищу съедобных насекомых.

Такое заявление сделал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он сообщил, что экономические тенденции указывают на растущее расслоение общества, которое, по мнению главы ведомства, неизбежно приведет к расслоению по доступу к привычной пищи. "Кто-то, возможно, будет есть то, что сделано из кузнечиков, а кто-то — из российской говядины", — отметил Данкверт.

Чтобы этого не произошло, надо либо в течение ближайших 30 лет перейти к коммунизму, либо готовится к пище из насекомых. Поскольку первое кажется уж совсем невероятным, то придется смириться с мыслью о питании кузнечиками, считает глава ведомства.

При этом глава Россельхознадзора напомнил, что в России "есть еще, как минимум, 40 млн га пашни, которые могут давать дополнительно минимум 150 млн т зерна". По его словам, дополнительную прибыль можно будет получить, отказавшись от применения ГМО, избыточного количества антибиотиков и пестицидов. Это приведет к лидерству в выращивании органически полезной продукции, сообщает "Российская газета".

Тем временем, продукты в первом квартале 2019 г. могут подорожать на 8%. Прогноз дали эксперты "Руспродсоюза". К росту цен приведет повышение НДС, рост ставки до 20% скажется как на отпускных ценах, так и на стоимости сырья и упаковки.

"Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4% до 12% повышения себестоимости", - сообщил РИА Новости директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.