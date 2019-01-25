Система быстрых платежей заработает в России 28 января

Система быстрых платежей запустят в России 28 января.

Как сообщила представитель Банка России Алла Бакина, в течение месяца банки будут работать "на ограниченном количестве клиентов", а с 28 февраля система заработает для всех.

Пока же 12 банков запустят переводы без взимания комиссий с клиентов. Еще 40 банков ведут переговоры о присоединении к системе.

Бакина отметила, что в Роспатент уже поданы документы для регистрации товарного знака СБП.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.

Оператором и расчетным центром системы будет Центробанк РФ, сообщает "Интерфакс".