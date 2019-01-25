25 Января 2019
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Общество Центральный ФО

В результат пожара в жилом доме в Балашихе погибли два человека

Два хлопка газовых баллонов произошли в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе.

В результате инцидента повреждена стена здания и шахта лифта. Хлопок произошел на 15 этаже во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов. В результате происшествия погибли два человека, которые проводили ремонтные работы в квартире.

Возгорание полностью ликвидировано. На месте работают криминалисты и следователи, сообщает ТАСС.

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В результат пожара в жилом доме в Балашихе погибли два человека

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Теги: пожар, взрыв, газ, дом



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