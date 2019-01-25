Опрос: Выдворение Бойко на Украину - позор для российских властей

Более 70% принявших участие в опросе Накануне.RU расценили выдворение Елены Бойко на Украину как предательство.

Согласно результатам голосования на нашем сайте, 73,6% назвали это предательством и позором для наших властей. Всего лишь 14,7% придерживаются точки зрения, что выдворение было необходимо в силу соблюдения законов Российской Федерации. Наконец, 11,8% либо не слышали об этой истории, либо им все равно. В опросе приняли участие 1063 посетителя сайта.

Случай Бойко стал, к сожалению, далеко не первым. Далеко не все украинские политэмигранты после госпереворота в Киеве и начала националистических преследований смогли получить легализацию в России. В итоге, даже несмотря на трагедию, произошедшую, например, с Мариной Меньшиковой (найденной повешенной в СИЗО вскоре после передачи на Украину), люди, которым на родине угрожает практически неминуемая расправа, остаются под угрозой выдворения.

Комитетом Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками было сделано заявление "О недопустимости депортации с территории Российской Федерации граждан Украины, бежавших в Россию от войны и репрессий". При этом, законопроект об "иммиграционной амнистии" для этой категории граждан внесён в парламент ещё 25 июня 2018 г., но до сих пор остаётся без движения. Как рассказал Накануне.RU один из авторов законопроекта, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, документ предусматривает возможность для жителей Украины регистрироваться в органах МВД, конкретно в главных управлениях по делам миграции каждые 90 суток без выезда из Российской Федерации. При этом те из них, кто к настоящему времени превысил сроки пребывания в России, освобождаются от какого-либо наказания и могут с момента публикации закона заново пройти регистрацию в органах МВД без предъявления к ним каких-либо претензий.

Предусмотрена и выдача без необходимости получения разрешения на временное проживание вида на жительство. "У нас в обычном случае сначала выдаётся разрешение на временное проживание, оно действует в течение трёх лет, а затем выдаётся вид на жительство. Но с 2014 г., с того момента как началась война на Украине, прошло уже больше четырёх лет и необходимости устраивать этот испытательный срок нет. В данном случае предложение состоит в том, чтобы сразу получали вид на жительство", - отметил депутат.

Законопроект по сути является миграционной амнистией, потому что снимает проблему ответственности за нарушение миграционного законодательства, а это нарушение возникает когда люди на 91-й день, не имея разрешения на временное проживание, не имея других форм легализации в России, просто, в данном случае как граждане иностранного государства Украина остаются в России. И сразу после этого наступает период, когда они могут быть привлечены к ответственности. А ведь именно это произошло с Еленой Бойко.

В то же время, как рассказал Константин Затулин, на этот законопроект поступило возражение от Правительства и Администрации президента. Тем не менее, авторы законопроекта намерены довести дело до конца, по их инициативе первый вице-премьер Антон Силуанов согласился провести совещание по этому вопросу, которое назначено на 30 января.