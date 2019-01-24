25 Января 2019
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В Балашихе - взрыв в многоэтажном доме: обрушилась крыша, людей эвакуируют

В Янтарном микрорайоне Балашихи вечером 24 января произошел взрыв в 14-этажном жилом доме №20 на улице Кольцевой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 20.37 по московскому времени, уже в 21.25 пожар удалось локализовать, а в 21.30 - ликвидировать открытое горение.

В социальных сетях местные жители пишут, что дом был сдан около года назад, в некоторых квартирах идет ремонт, не все жильцы еще въехали в здание.

Также известно, что дом не газифицирован, а взрыв произошел на последнем этаже.

"Взорвался газовый баллон, который использовался для натяжки потолков в квартире на 14 этаже. Сразу после этого повалило пламя", - написал пользователь Николай.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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В Балашихе - взрыв в многоэтажном доме: обрушилась крыша, людей эвакуируют

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Теги: Балашиха, Янтарный, Кольцевая улица, пожар, взрыв, дом, МЧС



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