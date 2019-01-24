25 Января 2019
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Общество В России

Чубайс предложил Марии Захаровой вести "Дом-2", а Бузовой стать официальным представителем МИД РФ

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил официальному представителю МИД России Марии Захаровой сменить сферу деятельности, став ведущей ток-шоу "Дом-2" на канале ТНТ.

Что касается действующей ведущей реалити-шоу Ольги Бузовой, то ей Чубайс предложил занять место Захаровой в российском внешнеполитическом ведомстве. Руководитель "Роснано" считает, что Бузова сможет проводить брифинги с журналистами.

"Там, я думаю, народ в шоке будет", - сказал Чубайс.

Ответа от телеведущей пока не последовало, а вот Мария Захарова посчитала нужным прокомментировать предложение Чубайса. По ее словам, представитель МИД не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2".

Как ранее сообщало Накануне.RU, разногласия между Чубайсом и Захаровой возникли еще в середине января, когда глава "Роснано" в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия "бедная" и слишком "энергорасточительная" страна. На что Захарова написала в своем Facebook: "Россия - богатейшая страна".

"А вот почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики, поподробнее", - добавила Захарова в своем посте.

Телеведущий Владимир Соловьев, узнав о предложенной Чубайсом рокировке "Бузова - Захарова, Захарова - Бузова" высказался на своей странице в Twitter:

"Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит "Дом-2“. Многое стало на свои места".

До этого Анатолий Чубайс заявлял, что жители России должны с благодарностью относиться к олигархам. По его мнению, это именно они отстроили страну. Глава "Роснано" обвинил общество в "инфантильности".

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Чубайс предложил Марии Захаровой вести "Дом-2", а Бузовой стать официальным представителем МИД РФ

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Теги: Анатолий Чубайс, Ольга Бузова, Мария Захарова, Роснано, МИД, Дом-2, скандал, Гайдаровский форум



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