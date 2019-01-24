24 Января 2019
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Политика В России За рубежом

Путин поддержал Мадуро телефонным звонком

Президент России Владимир Путин поддержал главу Венесуэлы Николаса Мадуро телефонным звонком, сообщает сайт Кремля.

Путин отметил, что кризис спровоцирован извне и именно внешнее вмешательство нарушает нормы международного права.

"Нужно искать решения в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога", - отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Кремль никак не контактирует с США по ситуации в Венесуэле. В МИД России заявили, что Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле.

Напомним, в январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз возглавил пост руководителя страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США. 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Мадуро.

В Совфеде заявили, что Россия уже признала Мадуро президентом после всенародных выборов, свое решение Кремль менять не собирается.

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Путин поддержал Мадуро телефонным звонком

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Теги: Владимир Путин, Николас Мадуро, Венесуэла, переворот, звонок



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