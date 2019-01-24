В СК прокомментировали арест челябинского депутата Михаила Смирнова

В Следственном комитете Южного Урала раскрыли подробности ареста депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Смирнова арестовали 24 января - в суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Депутату предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следствие считает, что Смирнов в 2017 году вместе с первым замминистра экономического развития региона Антоном Бахаевым и директором агентства международного сотрудничества Ольгой Алейниковой похитил более 3,8 млн рублей из региональной казны - эти деньги были выделены на проведение российско-казахстанского форума.

Напомним, Антон Бахаев и Ольга Алейникова были задержаны 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ.