В Нальчике вооруженные люди напали на полицейских: трое злоумышленников убиты

В Кабардино-Балкарии неизвестные мужчины напали на сотрудников полиции.

Инцидент произошел в Нальчике вечером 24 января, сообщает Telegram-канал "Mash".

Сотрудники ГИБДД города в составе трех человек стояли на улице Идарова рядом с магазином "Караван". Внезапно к ним подошли четверо мужчин, начался конфликт, один из нападавших достал нож.

В результате инцидента двоих нападавших уничтожили на месте, еще один скончался в больнице, четвертый злоумышленник ранен и находится в медучреждении.

Сообщается, что ранен и один из полицейских - сейчас ему проводят операцию.

Мотивы преступников пока неизвестны. Официальных комментариев также пока нет.