"Дверь была закрыта": в горевшей школе во Владивостоке оказался заперт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу. Кроме того, в помещении, где произошло возгорание, складировали бытовые предметы.

Местные СМИ пишут, что несколько десятков учеников оказались заблокированы на этаже из-за запертой двери к пожарному выходу.

"Мы побежали к пожарной лестнице, дверь была закрыта... Потом пришла учительница, открыла дверь, и мы все ринулись вниз", - приводит слова школьницы "Вести. Приморье".

На видео, опубликованных телеканалом, видно, как школьники пытаются выбить дверь.

Напомним, пожар произошел днем 24 января в средней школе №33 на улице Сахалинская. На место в срочном порядке прибыли пожарные подразделения, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Отмечалось, что все люди, находившиеся в здании, оперативно покинули его и были размещены в расположенном неподалеку детском саду.

Внутри подвального помещения наблюдалось сильное задымление: оказалось, что в подвале школы горел хозяйственный хлам. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м.