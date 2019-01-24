24 Января 2019
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Политика В России

РКК "Энергия", где собирался "Союз МС-09", меняет гендиректора

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила смену главы корпорации.

На заседании совета директоров принято решение приостановить полномочия генерального директора ПАО "РКК "Энергия" Сергея Романова с 24 января 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

Николай Севастьянов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора РКК. Романов назначен его первым заместителем.

Новый глава будет избран на внеочередном общем собрании акционеров 5 марта.

Романов с августа 2018 года исполнял обязанности главы "Энергии" после ухода со своей должности Владимира Солнцева. В сентябре был утвержден в должности генерального директора.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа суд отправил под арест заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Ему и двум его подчиненным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Напомним, на РКК "Энергия" собирался корабль "Союз-МС-09", в котором было обнаружено отверстие.

Ранее сообщалось, что, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было просверлено в те 180 суток между тем, как он покинул цех в РКК "Энергия" и запускался на орбиту.

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РКК "Энергия", где собирался "Союз МС-09", меняет гендиректора

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Теги: РКК Энергия, Николай Севастьянов, Сергей Романов



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