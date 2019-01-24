24 Января 2019
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Политика В России

"Это оскорбление наших граждан!" В Госдуме осудили высказывание Чубайса о российском народе

Депутаты Госдумы осудили высказывание главы "Роснано" Анатолия Чубайса о российском народе, назвав его оскорбительным. Цитату политика народные избранники вспомнили в связи с обсуждением закона о введении наказания за неуважение к власти, передает корреспондент Накануне.RU.
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Депутат от "Справедливой России" Анатолий Грешневиков заявил, что в законе о введении наказания за неуважение к власти следует прописать запрет на оскорбление российского народа.

"Я считаю, что нельзя клеветать на государство и на народ. Но в последнее время наши либералы именно на русский народ клевещут так, что возмущает, почему прокуратура молчит", - сказал Грешневиков.

Депутат привел в пример высказывания экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о генетическом отребье, историка Юрия Пивоварова – о том, что Россия должна потерять Сибирь и Дальний Восток, и музыковеда Артемия Троицкого, назвавшего русских мужчин животными.

"Но больше всего отличился Анатолий Чубайс. Смотрите, что он сказал о русском народе и литературе. "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну вымрет 30 млн. Я прочитал всего Достоевского и теперь к этому человеку не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русский народ – народ особый, мне хочется порвать его на куски". Прокуратура никого не привлекла, но стоило русским писателям написать правдивую книжку о Иване Грозном, их сейчас судят. Почему в нашем законе нельзя написать, что нельзя оскорблять народ?" – заявил Анатолий Грешневиков.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательств Павел Крашенинников ответил, что подобные высказывания чреваты уголовной ответственностью.

"Половина из того, что было сказано, попадает под законодательство по противодействию экстремизму, в том числе и уголовной статье", - сказал депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин с этим согласился.

"В отношении заявления Чубайса вы правильно охарактеризовали. Конечно, мы не можем такие заявления спускать, не давая им оценку. Это вопиющий факт. Это оскорбление наших граждан. А что касается наказания за это, давайте обсудим, у нас до второго чтения есть возможность откорректировать закон. Никто не может оскорблять народ", - заключил спикер Госдумы.

Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о запрете распространения фейковых новостей и неуважения к власти.

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"Это оскорбление наших граждан!" В Госдуме осудили высказывание Чубайса о российском народе

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Теги: анатолий чубайс, оскорбление, народ, госдума, неуважение



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