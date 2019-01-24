Задержан бывший замминистра энергетики, предлагавший повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов

Бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщают СМИ.

По данным РБК, Кравченко задержан 23 января на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Коммерсант" пишет, что следователи ГСУ ГУ МВД по Москве пришли к нему домой в сопровождении спецназа ФСБ.

Одновременно была задержана вторая подозреваемая - Оксана Гринкевич, жена другого бывшего чиновника Минэнерго.

По данным издания, Кравченко организовал фиктивное трудоустройство Гринкевич в структуры Минэнерго - АО "Администратор торговой системы" ("дочка" НП "Совет рынка"), которая проводит торги и обеспечивает расчеты между производителями и покупателями электроэнергии.

Кравченко занимал пост замминистра энергетики с 2013 года. В ноябре 2018 года покинул пост по собственному желанию. Он курировал вопросы развития электроэнергетики.

С 2008 по 2012 год работал гендиректором "Роснефть-энерго", управлявшим энергоактивами "Роснефти". В 2012-2013 годах был председателем правления НП "Совет рынка".

Перед своим уходом с поста замминистра Кравченко предложил повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов.

Напомним, в августе Минэнерго не согласилось с предложенным ранее Минэкономразвития вариантом повышения тарифов ЖКХ в 2019 году.

По словам Кравченко, предложенная Минэкономразвития индексация на 2,4% ниже инфляции. "Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, четыре процента в соответствии с ранее принятыми решениями", - отметил замминистра.

Таким образом, в Минэнерго предложили вариант, который превышает нынешний показатель инфляции.