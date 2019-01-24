В Воронеже нашли незаконные свалки снега с песком и солью: одна из них - на берегу водохранилища

В Воронеже в ходе рейдов обнаружили три незаконные свалки снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Грязные снежные кучи (с песко-соляной смесью) выявили на территории Железнодорожного, Левобережного (в том числе на берегу Воронежского водохранилища) и Центрального районов. Площади самых больших из них составляли около 1,5 га.

В мэрию города направлено обращение о принятии мер по ликвидации свалок. Специалисты подчеркнули, что рейды продолжатся.

Ранее сообщалось, что курганские власти будут штрафовать за несанкционированные снежные свалки.

Отмечалось, что в этом году единственным разрешенным местом сбора снега в Кургане станет северная часть микрорайона Зайково.