Порошенко появился на публике в пиджаке, заправленном в штаны

Украинский президент Петр Порошенко появился на публике в пиджаке, наполовину заправленном то ли в трусы, то ли в штаны, то ли в ширинку. Инцидент произошел в Израиле, куда олигарх прилетал с визитом. В таком виде он запечатлен на фото со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Оно было удалено с его сайта, но разошлось по интернету.

"Смотрю на Петра Алексеевича и вспоминаю себя на школьном выпускном. Тоже пиджак в ширинке застрял. Правда, выпил я тогда от силы 250 граммов. Петр Алексеевич, подозреваю, выпил больше. У него скоро тоже выпускной", - написал пользователь Глеб Ляшенко.

"Пиджак, заправленный в ширинку, - новый тренд от Парашьяно. Если нравится, ставь лайк", - сыронизировал пользователь Вова Золкин.

Украинский общественный деятель Татьяна Монтян между строк намекает, что, возможно, публикация этой фотографии на сайте президента вовсе не случайна.