24 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске арестовали депутата по делу Бахаева о хищении бюджетных средств

В Челябинске по делу бывшего первого заместителя министра экономического развития Южного Урала Антона Бахаева арестовали депутата Центрального районного совета, бизнесмена Михаила Смирнова.

Решение об аресте Смирнова 24 января принял Центральный районный суд Челябинска, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правительстве региона.

В суде от комментариев отказались.

Напомним, Антон Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ. В ведомстве тогда сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

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В Челябинске арестовали депутата по делу Бахаева о хищении бюджетных средств

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Теги: Михаил Смирнов, Антон Бахаев, задержание, ШОС, арест, уголовное дело, суд



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