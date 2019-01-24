Госдума запретила фейковые новости и оскорбление власти

Россиян будут наказывать за распространение недостоверных сведений и оскорбление общества, государства и госорганов. Штраф за опубликование ложных сообщений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения порядка и общественной безопасности, предложили установить в пределах от 3 тыс. руб. (для граждан) до 1 млн руб. (для юрлиц), за оскорбление представителей власти - до 5 тыс. руб. Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов о запрете распространения фейковых новостей и неуважения к власти. Фракция КПРФ выступила против поправок, назвав их репрессивными и антиконституционными, передает корреспондент Накануне.RU.

Госдума рассмотрела два законопроекта о фейковых новостях. Первый устанавливает порядок ограничения доступа к ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, второй вводит административную ответственность за распространение такой информации.

"Эти деяния (распространение фейковых новостей, - прим. ред.) предлагается наказывать административным штрафом: для граждан – в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 400 тыс. до 1 млн руб с конфискацией предмета административного правонарушения", - сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты от КПРФ были против рассмотрения этих законопроектов и в начале пленарного заседания предложили снять их с повестки, в связи с недостаточным общественным обсуждением. Протест вызвала и смена докладчика – автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас, ранее заявивший в интервью, что использование слова "Госдура" в программе Познера не будет считаться преступлением, пленарному заседанию предпочел "запланированную командировку".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что сенатору стало стыдно за свои высказывания в адрес нижней палаты парламента.

"Одно дело стоять на трибуне и смотреть в глаза депутатам, а другое – за спиной у депутатов делать такие заявления. У него есть официальная командировка, а если он для себя решил, что ему важнее быть в Дудинке, а не здесь, это его выбор", - сказал Володин.

Сменщица Клишаса, сенатор Людмила Бокова отметила, что законопроект не создает оснований для злоупотребления. Как и прежде, в публикациях допускается использование оценочных суждений.

"Заведомо недостоверной информацией является явное несоответствие сведений фактическим обстоятельством, о которых стало известно лицу. Законопроекты не предоставляют возможность для оценки желательности или нежелательности распространения подобного рода информации, потому здесь неуместна критика о цензуре", - отметила член Совфеда.

Бокова добавила, что в Германии установлена уголовная ответственность за распространение заведомо поддельных сведений – лишение свободы на пять лет. "Мы же сторонники административных санкций", - заметила она.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что законопроект требует дальнейшего обсуждения и доработки.

В 2018 г. количество фейковых новостей увеличилось на треть, их было более 20 тыс., привел данные исследования "Медиалогии" Павел Крашенинников.

Игорь Лебедев обратил внимание на то, что законопроект предполагает наказание за сам факт публикации без выявления причинно-следственной связи между ней и возможными последствиями.

Юрию Синельщикову не хватило аргументов, доказывающих опасность распространения недостоверной информации. Коммунист назвал законопроект "очередным мероприятием по усилению репрессивности законодательства".

70% граждан страны не хотят принятия законопроекта о фейковых новостях, такие данные озвучил Алексей Куринный. Он предположил, что прокуратура начнет блокировать социальные сети и сайты СМИ при каждом удобном случае.

"У нас многое случаев, когда недостоверная информация становится потом достоверной. Ограничивать распространение информации нельзя, а ответственность за то, что незаконно заблокировали источник информации, не предусмотрена", - высказался коммунист.

Международный опыт, на которой ссылаются авторы законопроекта, связан с последствиями от распространения недостоверной информации. Предлагаемый же законопроект устанавливает ответственность уже за сам факт публикации, добавил Куринный.

"Мы идем по пути создания министерства правды в лице Роскомнадзора и органов, которые без суда смогут блокировать источники распространения информации. Бороться надо не с фейками, а с недоверием власти. Люди не верят официальным источникам и ищут альтернативу в интернете", - подчеркнул депутат от КПРФ.

В защиту законопроекта "единоросс" Евгений Ревенко назвал фейки злом и отметил, что их основная цель – посеять панику, создать неразбериху и помешать службам спасения работать в зонах ЧС.

"Я лично сам получал сообщения от неизвестного человека о том, что в кемеровском морге не хватает мешков для трупов, и что погибли 142 ребенка. Отправитель просил поддержать распространение информации. По официальной информации погибли 60 человек, среди них дети", - пояснил депутат.

Также закон необходим для привлечения к ответственности блогеров, которые, имея 100-тысячную аудиторию, глумятся над трагедиями и создают фейки на их почве, добавил Ревенко.

"Когда приводятся примеры новостей с высказываниями политиков, экспертов, конечно, это не является фейк-ньюс. Но когда мы получаем в интернете информацию про 300 трупов в Кемерово, которые ничем не обоснованы, это конкретный пример недостоверной информации под видом достоверной. И с такой информацией нужно бороться", - заявил Леонид Левин.

Законопроекты поддержали большинство депутатов. Против проголосовали 44 и 43 депутата соответственно.

Следом депутаты приняли в первом чтении законопроект об ответственности за оскорбление власти. Депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта - один определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и госорганам. Вторая инициатива вводит административную ответственность за такие действия.

Указанные деяния предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административным арестом на срок до 15 суток.

Против принятия законопроекта выступила фракция КПРФ.

"Вопросы заботы об общественной безопасности, морали и необходимости обеспечения порядка являются лишь ширмой, прикрывающей истинную суть подобного законотворчества. Истинным мотивом введения подобных законов, является желание правящего класса сохранить своё господствующее положение. Интересы олигархов, узкой группы богатых и сверхбогатых требуют, чтобы любые проявления противодействия политике ограбления народа подавлялись в зародыше", - выступил депутат Денис Парфенов.