Спикер Новгородской облдумы заявила, что родившим после 30 лет деньги уже не нужны

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева посчитала правильным установление выплат по рождению первенца только жительницам региона в возрасте не старше 29 лет.

Ранее в регионе одобрили проект региональной программы "Первый ребенок", предусматривающий выплату 100 тысяч рублей женщинам моложе 30 лет.

"Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить", - цитирует Писареву Novgorod.ru.

Писарева также сослалась на нацпроект "Демография", в котором речь идет о необходимости помощи россиянкам в возрасте от 24 до 29 лет.

Позже глава Новгородской думы попыталась оправдаться за свое резонансное высказывание. По ее словам, она имела в виду, что женщины за 30 - "это та категория населения, которая очень ждет этого малыша" и для этих женщин "самое главное - желание стать мамой", а не получить деньги.

Она заявила РЕН ТВ, что журналисты вырвали фразу из контекста, и именно таков был смысл ее высказывания.

Ранее в Таганроге местные власти объяснили, почему начислили многодетной семье социальное пособие менее 50 рублей.

СМИ сообщили, что управление соцзащиты Таганрога выплатило многодетной семье социальное пособие в размере всего 47,5 рублей. Это вызвало шквал возмущения в соцсетях, после чего властям города пришлось объясниться.

Громкий скандал в прошлом году вызвало высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи и вообще не просило никого рожать. После поднявшегося скандала она, пусть и не сразу, написала заявление на увольнение по собственному желанию.