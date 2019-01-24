24 Января 2019
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В Госдуме призвали разобраться с платными турникетами в школах

В городе Сосновоборск Красноярского края родители учеников местной школы №2 возмутились действиями руководства учебного заведения, которое приняло решение установить на входе в школу турникеты, а деньги на пластиковые карты для прохода собрать с родителей.

Родители уже написали заявление в прокуратуру, так как, по их мнению, школьное начальство не приняло во внимание позицию родителей - большинство было против установки турникетов. Под жалобой в прокуратуру подписались 140 человек.

Как считают заявители, турникеты на входе не дадут никакой гарантии безопасности их детей. Об этом сообщает телеканал "360".

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Челябинской области Дмитрий Вяткин считает, что в этой ситуации важно изучить все стороны конфликта и не принимать скоропалительных решений.

"Здесь нужно сначала получить правовую оценку со стороны прокуратуры. Родители правильно сделали, что обратились в прокуратуру. Там должны разобраться. Надо сказать, что привлечение внебюджетных средств учебными заведениями в отдельных случаях может быть законным, а в отдельных случаях незаконным", - отметил в разговоре с Накануне.RU депутат.

По мнению Вяткина, прежде чем выносить вердикт, нужно разобраться, каким образом это все оформлялось, на основании чего делалось.

"Есть случаи, когда попечительские советы школ также собирают деньги - где-то на добровольной основе участвуют родители. Я сам являюсь членом попечительского совета в нескольких школах, и мы, попечители, добровольно собираем деньги на те или иные нужды. Такое бывает - нечасто и немного, но собираем, однако весь этот процесс в нашем случае носит добровольный характер", - сказал Дмитрий Вяткин.

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В Госдуме призвали разобраться с платными турникетами в школах

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Теги: турникеты, школа, установка, Сосновоборск, родители, дети, поборы, прокуратура



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