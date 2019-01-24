Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в изнасилованиях несколько мужчин

Режиссера Брайана Сингера (53), фильм которого "Богемская рапсодия" номинирован в этом году на "Оскар", обвинили в изнасилованиях. Заявления четырех мужчин были опубликованы в издании Atlantic.

Статья была написана репортерами журнала Esquire, но, вероятно, это издание не стало публиковать резонансный материал. В нем есть не только истории четырех обвинителей, но и непроверенные на данный момент предположения о других эпизодах. Речь идет о временном отрезке в 20 лет.

Сингер через своих представителей выступил в прессе, заявив, что обвинения лживы, а авторы статьи являются гомофобами.

Обвинения достаточно серьезные: некоторые из предполагаемых жертв говорят, что режиссер растлил их, когда они были несовершеннолетними, другие и вовсе говорят об изнасилованиях.